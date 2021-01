Året der gik – del 5

Et tilbageblik på store og små begivenheder i Dragør fra november og december

Af Birgit Buddegård

November

Forening for samtidskunst – Refleksioner – igangsætter en række intimkoncerter.

Efter mange er blevet stoppet af politiet for at køre for stærkt i Store Magleby-krydset, opsætter kommunen et digitalt skilt, der advarer om farten.

Coronarestriktionerne sætter grænser også for advents- og julefejring. Amagermuseet kan dog afholde sit traditionsrige julemarked. Det sker over to weekender og med billetbestilling.

Nicolaj Riber vælges som spidskandidat for Socialdemokratiet til det kommende kommunalvalg.

Kommunalbestyrelsen udskyder beslutning om at søge optagelse på UNESCOs liste over verdensarv – man beslutter, borgerne skal høres.

Juletræet på Neels Torv tændes – men uden højtlæsning og de sædvanligvis mange børns og voksnes tilstedeværelse.

I avisens spalter har debatten om engvejsarealet været i gang i længere tid – en underskriftsindsamling imod salg af området runder nu 1.000 underskrifter.

Dragør Bibliotekerne får del i Slots- og Kulturstyrelsens pulje til et projekt, der skal engagere de unge læsere i et nyt fællesskab om læsning, kreative processer og leg.

Tre forskellige bud på fremtidens kystsikring af Dragør kan besigtiges på Dragør Havn.

Karrieremessen i Hollænderhallen for skolernes ældste klasser med deltagelse af lokalt erhvervsliv aflyses.

Lions Dragør donerer til kirkernes julehjælp.

Mette Gjøl samler ind til hjemløse – og får hurtigt bagagerummet fyldt.

Forfatteren Erling Jeppesen besøger Dragør Bio, hvor han holder foredrag om sin bog Erna i krig, der danner forlæg for filmen af samme navn.

Museum Amager modtager 75.000 kroner i fondssøtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks fond. Donationen sker til formidling af amagerdragtens kulturhistorie.

Herretøjsbutikken EAST of Copenhagen modtager Venstres Erhvervspris.