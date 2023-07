Årets studenter

Der var flotte taler, glade ansigter og sol fra en skyfri himmel, da årets studenter lørdag den 24. juni dimitterede fra Tårnby Gymnasium og HF

Traditionen tro blev studenterne dimitteret med taler og musikalske indslag da Multihallen på Tårnby Gymnasium & HF (TG) dannede rammen om årets dimission.

Foran de mange forventningsfulde unge mennesker og deres familier talte både rektor Mikkel Sørensen og den tidligere TG-elev og nuværende justitsminister, Peter Hummelgaard. Begge talere havde gode råd med til studenterne; lyt ikke til alle gode og velmenende råd – skab din egen vej og tag favntag med livet ... og husk solcreme.

Til stede var også Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og formanden for støtteforeningen TG’s venner, Maria Kristensen. Sidstnævnte uddelte årets legater til elever, som gennem deres to eller tre år på TG havde gjort en særlig indsats for at styrke fællesskabet på skolen. Modtagere var Ester Sabransky, Molly Walbom og bandet TG Band.

Dagens sluttede sædvanen tro med, at alle klasserne kørte af sted fra Tejn Allé med musik og store smil i deres studentervogne og efterlod gymnasiet tomt og stille.

Nu holder alle tilbageblivende på skolen sommerferie til august, hvor TG vil stå klar til at tage imod nye 2.- og 3.g’ere – samt naturligvis også en helt ny årgang.