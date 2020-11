Advarsel mod indbrud og falske bankfolk

Dragør plages for tiden af flere kriminelle tiltag.

Fra politiet oplyses det, at man de seneste uger har set en stigning i antallet af indbrud i kommunen. De ubudne gæster går primært efter letomsættelige koster såsom smykker og kontanter.

Politikommisær Lars Feldt-Rasmussen fortæller, at man har intensiveret efterforskningen af sagerne, men at man p.t. ikke kan oplyse mere omkring eventuelle mistænkte – eller omkring efterforskningen i øvrigt.

Falske opringninger

Mange danskere har oplevet at blive kontaktet af svindlere, der med udspekulerede metoder forsøger at franarre dem deres personlige oplysninger. Det sker eksempelvis på nettet og over telefonen.

I de seneste dage er det i Dragør blevet konstateret, at svindlere har ringet og udgivet sig for at være bankansatte – og har forsøgt at få kunderne til at oplyse for eksempel koder til netbank, NemID og kontonumre.

»Denne type af svindel er ofte målrettet de ældre borgere, men det kan ske for os alle. Og da vi også har kendskab til tilfælde lokalt her i Dragør i den seneste weekend, vil vi gerne opfordre Dragør-borgerne til at være opmærksomme,« siger filialdirektør i BankNordik Dragør Carsten Ardilsø.

Filialdirektøren vil også gerne understrege, at ingen banker ringer og beder sine kunder om at dele den form for oplysninger over telefonen. Og bliver man kontaktet, så skal man simpelthen bare lægge røret på. Har man mistanke om at være blevet udsat for svindel, skal man kontakte sin bank så hurtigt som muligt.

Banken oplyser, at de forhold, som man allerede er blevet gjort opmærksom på, er blevet politianmeldt.