Med udgangspunkt i sin dagbog fortæller Bente Thers om sit liv på Saltholm. Foto: TorbenStender.

Æggekage af mågeæg på Saltholm

Af Jens Munch



Bente Thers’ fortælling om livet som kromutter på Saltholm er en historie om, hvad opfindsomhed og hårdt arbejde kan føre til under selv meget primitive forhold.

Tirsdag den 2. juli bød Amagermuseet på kaffesalon, hvor Bente Thers med udgangspunkt i sin egen dagbog fra dengang, hvor hun mod alle odds i omtrent et årti drev beværtning på den blot 18 km2 store, flade ø midt i Øresund ud for Amager.

I 1960’erne flyttede hun med sine mand og børn til øen Saltholm for at drive kro, hvor endagsgæster blev trakteret.

Men det krævede noget særligt at byde gæsterne på et traktement, de ville betale for. For der var hverken fersk vand eller elektricitet på øen. Drikkevandet blev transporteret med færgen, og behovet for energi blev dækket med gas.

Bente Walløe Poulsen fra Amagermuseets Venner er en af initiativtagerne til arrangementet. Hun fortæller:

»Det var overvældende at høre, hvor meget hun kunne stable på benene under de primitive forhold på øen. Alt var besværligt. Hun har bagt så meget brød og kage.«

Opfindsomhed var helt nødvendig for at få det hele til at køre rundt:

»Bente Thers indsamlede blandt andet æg fra øens måger, så gæsterne kunne vælge mellem æggekage lavet af æg fra måger og æggekage lavet af hønseæg,« siger Bente Wallsøe Poulsen, som samtidig også fortæller, at kaffesalonens gæster var dybt imponerede over Bente Thers’ virke, arbejdsomhed og opfindsomhed som kromutter på Saltholm for mere end 50 år siden.

I dag kan man af og til opleve Bente Thers som en habil harmonikaspiller på Café Blink i Dragør – og det sker på aldeles frivillig basis.