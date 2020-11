Vi har modtaget:

Ændring af A. P. Møller-arealets vilkår

En mindre ændring af Lokalplan 27 til fordel for lokalt erhverv er på vej. Sagen kommer på næste møde i byrådet.

Lige siden lokalplanen blev vedtaget i 1989, har der været restriktioner for den nordlige del af arealet. Det var de overordnede myndigheders krav dengang. Her kan der udelukkende udvikles erhverv, som er direkte lufthavnsrelevant.

Siden har vi gennem årene erfaret, at Københavns Lufthavn absolut ingen interesse har i at sætte dette areal og den tidligere GateGourmet-bygning i spil som Dragørs kommende erhvervsgrund. Lufthavnen vælger i stedet for at bygge ud mod øst, hvor der er store arealer og direkte adgang til lufthavnen. Så derfor kan dette relativt lille område nu ændres til fordel for Drag-ør.

Jeg er særdeles glad for, at vi nu sætter den lille ændring af vilkårene i gang. Det har været en meget langstrakt affære, men nu kører det. Så snart ændringen er endelig vedtaget – det tager dog nogen tid med høring m.m. – vil arealerne kunne udvikles til gode arbejdspladser i Dragør. På linje med den sydlige erhvervsdel, hvor vi har et velfungerende erhvervsliv.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget