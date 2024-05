Æresmedlem hyldet

Af Mikael Sonne



I forbindelse med årets generalforsamling i Dragør Borgerforening blev et nyt æresmedlem udnævnt. Det var Hanne Kirkeberg, der blev udnævnt efter at have haft et stort virke i foreningen.

Gennen sine mange år i foreningen har hun både været formand for aktivitetsudvalget, siddet i bestyrelsen og haft posten som kasserer.

Hanne Kirkeberg valgte dog for nogle år siden at trække sig, men hun er stadig meget aktiv i foreningen og står stadig for bagning af småkager til jul.

Hun har været idé-kvinden bag mange populære arrangementer, såsom turen til Cirkusrevyen, svasketurene – hele 18 stykker, sommerture til Møn, besøg på hoteller og restauranter i København, oplevelser såsom sort sol i Flensborg, det gamle grønttorv, stegt ål på Nyord, Christiania, Saltholm og sågar en aften med Brian Mikkelsen.

Det var Hanne Kirkeberg, der stod for al planlægningen, og samtidig er hun altid positiv og meget hjælpsom med alt andet Når hun bliver spurgt om hun vil hjælpe med noget, er svaret altid et ja.

Hanne Kirkeberg fik overrakt Dragør Borgerforenings æresnål i sølv.