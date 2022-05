Vi har modtaget:

Ærgerligt, hvis uheldet rammer

Jeg har i alle de år, jeg har boet i Dragør, været stærk politisk fortaler for, at vi skal sammenlægges med Tårnby Kommune. Jeg mener nemlig, at servicen i Dragør er under al kritik, den dag du får brug for hjælp. Bare det at komme i kontakt med kommunen telefonisk eller endnu værre for personligt møde er ganske vanskeligt. Derfor er det bare ærgerligt, hvis uheldet rammer, og du bliver syg i vores kommune.

Jeg vil gerne understrege, at jeg tror, alle ansatte er velkvalificerede og yder en stor indsats inden for de begrænsede rammer, de har. Problemet er, at man umuligt kan yde den samme service og faglighed i specialiserede spørgsmål i Dragør som i større kommuner. Og der er ikke nok ressourcer til at hjælpe de borgere, der har behov for svar, støtte eller specialiseret hjælp. Ofte sidder der bare én enkelt ansat – på områder, hvor man som borger har brug for hjælp eller har spørgsmål.

Desværre er jeg sygemeldt og på sygedagpenge, der udbetales af Dragør Kommune. Jeg havde et spørgsmål til min første udbetaling af sygedagpenge og ville derfor gerne tale med en i kommunen på området. Derfor ringede jeg – i den meget begrænsede åbningstid, der er – for at tale med en medarbejder. Efter nogen venten svarede en – rent ud sagt ubehøvlet dame i omstillingen, at den person ikke var at træffe. Jeg spurgte så venligt, hvornår jeg kunne tale med ham – den eneste ansatte på området, men det vidste hun ikke. Jeg fik lov at lægge en besked, og den pågældende sagsbehandler ringede faktisk næste dag og var i modsætning til omstillingen meget imødekommende.

Mit spørgsmål var, kan det virkelig passe, at man som sygemeldt ikke får udbetalt sygedagpenge på helligdage? Stor var min overraskelse, dels over, at udbetalingerne skørt nok ikke følger månedsskiftet, men beregnes ugevis og udbetales den sidste torsdag i måneden. Men især spørgsmålet, hvorfor i alverden får man ikke udbetalt sygedagpenge, når man har mest brug for det, nemlig omkring højtider. Det er sgu ikke for sjov, at jeg er sygemeldt! Så for min første udbetaling betyder det altså tre udbetalingsdage og 2.679 kr. mindre brutto, end det var forventet.

Sagsbehandleren på sygedagpengeområdet kunne oplyse, at det er lovbestemt – efter sygedagpengeloven, at der specifikt ikke skal udbetales ydelser på helligdage til borgere på sygedagpenge. Øhhh!!! Vi lever i et velfærdssamfund og et kristen samfund, der endnu holder højtiderne hellige. Hvad har derfor den politiske hensigt været med, at jeg ikke får penge på helligdage, når jeg er syg, men at udbetale mig 2.679 kr. mindre, end raske borgere får? Og nu ser jeg frem til store bededag, Kristi himmelfartsdag og pinsen?

Hvis der er nogen politikere, der kan fortælle mig logikken i denne lovparagraf, så vil jeg gerne kende den! Ellers så lav den venligst om, gerne med tilbagevirkende kraft – for to gange 2.670 kr. mindre i mit budget inden for to måneder er hård kost – også når jeg er syg.

Med hensyn til servicen på rådhuset og i kommunen er der kun håbet om, at vi en dag bliver sammenlagt. Jeg glæder mig i hvert tilfælde over, at samtalerne med en sagsbehandler om min sygemelding er en del af det forpligtigende samarbejde og derfor finder sted i Tårnby Jobcenter.

Og så håber jeg på snart at blive »fit for fight« igen og komme fuldt ud på arbejdsmarkedet og gøre en forskel.

Med venlig hilsen

Anne Grønlund

PR & Kommunikation

sygemeldt