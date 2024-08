Affald fra Dragør kan ende andre steder end under skibakken

Behandlingen af dit affald skal for første gang i udbud

Af Rasmus Mark Pedersen



For første gang er Dragør Kommune parat til at vinke farvel til forbrændingsanlægget Amager Bakke. Dragørs kommunalbestyrelse har nemlig besluttet, hvordan kommunens håndtering af restaffald fra den 1. juli 2025 skal i udbud.

Det kan dermed betyde, at affaldet fremover ikke nødvendigvis ender på Refshaleøen på Amager Ressourcecenter (ARC), der er selskabet bag Amager Bakke, hvis tag er berømt for at blive brugt som skibakke.

Sammen med Tårnby Kommune arbejder Dragør Kommune på at lave et samlet udbud for begge kommuners restaffald. Samtidig undersøges muligheden for at inkludere de andre ejerkommuner i ARC, nemlig København, Frederiksberg og Hvidovre i et fælles udbud.

Årsagen til dette er en ændring i Miljøbeskyttelsesloven, der kræver, at opgaven med behandling af forbrændingsegnet affald ikke længere automatisk kan anvises til ARC, men i stedet for skal sendes i udbud.

ARC skal altså konkurrere på lige vilkår med andre potentielle leverandører.

Direkte på forbrændingen

Forvaltningen har udarbejdet en detaljeret procesplan, der skal sikre, at Dragør Kommune overholder de gældende lovkrav inden deadline den 1. juli 2025.

Denne plan omfatter blandt andet afklaring af samarbejdet med de øvrige ejerkommuner, dialog med mulige leverandører og screening af mulige tilbudsgivere.

Der vil blive udarbejdet en kravspecifikation, som skal godkendes i november 2024.

Udbudsmaterialet vil tage højde for, at Dragør Kommune modsat andre kommuner ikke sender sine borgeres restaffald til yderligere sortering i det kommende eftersorteringsanlæg ved ARC, men i stedet for leverer det direkte til afbrænding.

Det kommer sig af, at Dragør Kommune tidligere undlod at bidrage til finansieringen af et restsorteringsanlæg på ARC. Det blev besluttet, efter den nationale lovgivning dikterede, at sorteringen skulle ske i den enkelte husstand – altså ved den såkaldte kildesortering. Men borgerne er simpelthen generelt ikke gode nok til selv at sortere, så det er nødvendigt at eftersortere restaffaldet, hvis sorteringen skal være fuldendt. Men Dragør valgte altså ikke at bidrage til dette.

Dragør Kommune vil fremover betinge sig, at kommunens restaffald bliver sendt direkte til forbrænding i stedet for til sortering.

Kritisk økonomi

Udbuddet kan godt komme til at betyde en del for økonomien i ARC, som Dragør Kommune ejer en del af.

For et år siden kaldte borgmester Kenneth Gøtterup ARC’s samlede driftsøkonomi for »meget kritisk«. Og udbuddet af affald vil formentlig ikke gøre det nemmere for selskabet:

»Der er ikke noget, der tyder på, at ARC stilles bedre på det liberaliserede marked, fordi vi investerer i et eftersorteringsanlæg for restaffald,« skrev han, da kommunen valgte ikke at være med i anlægget.

Udgifterne til at gennemføre udbudsprocessen vil blive afholdt inden for renovationens driftsbudget.

Dette inkluderer omkostninger til eksterne rådgivere og advokater, som skal bistå kommunerne i processen. Udgifterne fordeles mellem kommunerne baseret på mængden af affald.

Restaffaldet fra Dragør Kommune omfatter affald indsamlet fra private husstande, kommunale institutioner, virksomheder samt affald fra kommunens renholdelsesaktiviteter.

I 2023 blev der indsamlet i alt 2.300 tons restaffald.