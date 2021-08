Affaldsindsamling

På søndag, den 29. august, inviterer foreningen Naturvogterne Dragør til affaldsindsamling – alle interesserede kan møde op ved Gabriel Jensens Traktørsted kl. 9.30–10.

Hver deltagerne vil få udleveret et sæt bestående af refleksvest med Naturvogternes logo, en snapper til at samle affald op med og – doneret af Danmarks Naturfredningsforening – affaldsposer til at putte det i.

Der udloves i dagens anledning præmier til den deltager, der i løbet af dagen samler flest fyldte affaldsposer, det tungeste affald og det »sjoveste« fund.