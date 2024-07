Vi har modtaget:

Affaldssortering

Jeg kom til at invitere min datter og to børnebørn til middag fra McDonald’s. Vi havde det hyggeligt, men hvad med affaldet? Hvordan skal det sorteres? Det er én stor rode bunke.

Skal jeg virkelig med mine stive pensionistfingre sortere skraldet i op til fem sektioner for at sortere mit affald? Findes der ikke robotter til at sortere, så vi kan blive fri for de yderst grimme skraldebøtter, der ikke klæder et arkitekttegnet hus.

Med venlig hilsen

Steen Olsen

Fasanvænget 78