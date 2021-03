Vi har modtaget:

Afgørelser af sager

På torsdagens kommunalbestyrelsesmøde drøftede vi status på månedsopfølgningen efter december måned. Hvor det i øvrigt meget glædeligt ser ud til, at vi kan komme ud med et forventet mindre forbrug på 6–7 mio. kr. Der går dog lidt tid, inden vi har de endelige tal.

Der er tal, der går den ene vej – og tal, der går den anden vej. Kigger man ned i tallene, ser vi blandt andet et interessant merforbrug på førtidspension på 4,6 mio. kr., hvoraf en mindre andel er udgifter til den nye seniorførtidspension.

Normalt er vi jo ikke specielt glade ved ekstra udgifter. Og slet ikke i denne her størrelsesorden. Men lige her er vi i Dansk Folkeparti faktisk ret tilfredse. Tallene afspejler nemlig, at man har været inde og træffe en masse afgørelser omkring både førtidspension og seniorførtidspension.

De her arme mennesker har cyklet rundt i det offentlige system i årevis og er blevet sendt i alle mulige afklaringsforløb. Dog uden afklaring. Der er brugt uanede ressourcer på møder og sagsbehandlinger, der ikke bare har drænet en stærk begrænset forvaltning – men også har hevet og flået disse borgere rundt i den offentlige manege.

Men lad mig også slå fast – vi ønsker bestemt i Dansk Folkeparti, at alle, der kan, skal arbejde og dermed bidrage til fælleskassen. Men der er absolut god grund til at få afsluttet nogle af alle disse årelange sager. Det er meget, meget glædeligt for de berørte borgere, der endelig har fået en afklaring.

Med venlig hilsen

Anne Funk

Kommunalbestyrelsesmedlem

Dansk Folkeparti

Dragør