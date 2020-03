Aflastning af akuttelefonen

Ny digital corona-test skal aflaste 1813

En ny onlinetest som Region Hovedstaden har lagt op på deres hjemmeside kan hjælpe borgere med at vurdere, om de skal ringe til Akuttelefonen 1813, egen læge eller blive hjemme og se tiden an.

Skal jeg blive hjemme, eller skal jeg kontakte egen læge, Akuttelefonen 1813 eller en anden lægevagt? I disse dage får blandt andet dette spørgsmål mange borgere til at ringe til Akuttelefonen 1813. For at imødekomme borgernes behov for information har Region Hovedstadens Akutberedskabet lanceret en ny online coronatest, der kan hjælpe danskere med at finde ud af, om de skal forholde sig i ro eller kontakte egen læge.

Testen er udviklet som et supplement til Akuttelefonen 1813, og allerede indenfor det første døgn har 50.000 borgere har taget onlinetesten.

Syge risikerer at vente

Dobbelt så mange borgere som normalt har de seneste uger ringet til Akuttelefonen 1813 med spørgsmål om corona. Det har betydet, at dem der virkelig har brug for hjælp, har ventet længere tid i telefonen. Derfor håber Akutberedskabets direktør Freddy Lippert, at testen kan være en hjælp til de borgerne, som har brug for information om coronavirus – men ikke nødvendigvis akuthjælp.

»Vi ønsker at hjælpe borgerne bedst muligt, og vi har derfor tænkt ud af boksen med denne test. Testen er et nyt værktøj, der skal hjælpe borgere med at få svar på, om de har behov for at opsøge akuthjælp. Det skal være med til at sikre, at de borgere, der er akut syge, kan komme hurtigere igennem til Akuttelefonen 1813 eller 1-1-2,« siger Freddy Lippert.

Et supplement

Onlinetesten er ikke en erstatning for den professionelle sundhedsfaglige vurdering og rådgivning, som borgerne får af personalet ved Akuttelefonen 1813.

»Testen er et supplement til vores professionelle sundhedsfaglig vurdering og rådgivning, og den er ikke en erstatning for akuthjælp. Vi er som altid klar til at hjælpe akut syge borgere, og online-testen er en ny måde at hjælpe borgere med selv at vurdere deres situation,« understreger Freddy Lippert.

Testen henviser samtidig til den fælles myndighedsside coronasmitte.dk samt Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor borgerne kan finde de seneste anbefalinger om corona.

Onlinetestet er udviklet af Region Hovedstadens Akutberedskab i samarbejde med en privat virksomhed. Feedbacken fra brugerne har været positiv, og der er rigtigt mange, som har taget sig tid til at komme med input til en videre udvikling af testen.

Testen kan findes på hjemmesiden www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hjælp/1813