Afsked med biblioteksleder

Centerchef for Børn, Skole og Kultur Rasmus Johnsen omtalte i sin tale Henriette Ritz Kylmann som en ener – »ambitiøs, altid i højt humør, enormt loyal,« og glædede sig over, at Dragør med hende ved styrepinden på bibliotekerne havde fået en biblioteksstrategi.

Henriette Ritz Kylmann sagde selv i sin tale, at det havde været et megaspændende job, og hun rettede en stor ros til personalet, der har bakket op og været med til at gennemføre de mange tiltag, det er blevet til i de senere år – herunder blandt andet verdensmålscertificering af Dragør Bibliotekerne og udlån af en politiker ved kommunalvalget.