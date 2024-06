Afslutningskoncert

Af Mikael Sonne



Dragør Kirkes børne- og ungdomskor sluttede søndag den 2. juni sæsonen af med en koncert. På trods af det skønne solskinsvejr valgte en del at lægge vejen forbi kirken, hvor de ud over at nyde korets sange også blev budt ind til selv at være med til at synge.

Koret starter op igen efter sommeren – interesserede kan finde flere informationer her om på kirken hjemmeside: dragoerkirke.dk