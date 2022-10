Aktiv Leg

I efterårsferien inviterer både Hollænderhallen og Dragør Svømmehal indenfor til aktiv leg.

I Hollænderhallen sker det igen med et væld af aktiviteter. Børnene har nemlig også denne gang mulighed for både at hoppe, springe og lege i hallens mange redskaber eller for at spille hockey, fodbold, badminton eller bordtennis alle hverdage i uge 42.

Der er gratis adgang til aktiviteterne i Hollænderhallen, der alle hverdage i efterårsferien holder åbent fra kl. 9–14 – undtagen onsdag, hvor der holdes åbent helt til kl. 21.

Havfruebesøg

Dragør Svømmehal deltager mandag den 17. oktober, kl. 14–17, i Aktiv Leg for første gang.

Indgangen åbner for omklædning kl. 14 – og kl. 14.30 er der havfrueopvisning. Efter opvisningen åbnes der op for fri og aktiv leg i svømmebassinerne.

Der er gratis adgang til arrangementet i svømmehallen, der dog har en begrænsning på 100 deltagende personer i bassinerne.