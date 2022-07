Aktiv sommer på Amagermuseet

Der er her i skolernes sommerferie livlig aktivitet på Amagermuseet, hvor man er gået ind i den sidste uge af årets »levendegørelse«. For denne del af de mange oplevelser, der tilbydes på museet, lakker det altså mod enden, men frem til og med på søndag kan man fortsat nå at opleve levendegørelsen med titlen »Bliv Amagerbonde for en dag« og prøve livet, som det blev praktiseret på landet omkring år 1900.

Temauge

I næste uge – fra tirsdag den 2. til fredag den 5. august – afholdes temaugen Arkæologi med metaldetektor på Amagermuseet. Her får besøgende sammen med museets helt egen arkæolog, Rikke Søgaard, mulighed for at dykke ned i metaldetektorarkæologiens fascinerende verden.

Rikke Søgaard fortæller om det spændende arbejde med metaldetektoren og instruerer i brugen af den – og så kan museumsgæsterne tilmed selv få lov til at låne en af museets metaldetektorer og prøve lykken i marken ved museet. Den danske muld gemmer på mange sjove, spændende og overraskende hemmeligheder fra fortiden, og der bliver hele tiden gjort nye fund.

Frem til udgangen af september måned er der åbent for besøg i museets faste udstillinger og ved museets nysgerrige dyrehold, hvor især geder og grise er glade for gæster.

Amagermuseet har åbent alle dage, undtagen mandage, fra kl. 12–16.

Gratis for børn og unge under 18 år – gebyr for voksne.

