Aktiv start på museumssommer

Amagermuseet byder i starten af skolesommerferien på forskellige aktiviteter

Af Rasmus Mark Pedersen



Sommeren på Amagermuseet byder på spændende arrangementer, hvor folk i alle aldre kan finde aktiviteter, der formidler den lokale historie.

I den kommende uge vil der på museet ud over en ny, fast udstilling, som museet gerne vil vise frem for besøgende, blandt andet også blive budt på to arrangementer.

Kaffe med »salt«

Tirsdag den 2. juli fra kl. 14– 16 inviterer museet på en hyggelig omgang kaffesalon i storstuen på Amagermuseet i Store Magleby.

Til arrangementet vil der være dækket op til kaffebord med hjemmebagt kage. Deltagerne er velkomne til at medbringe eget håndarbejde, der kan arbejdes på, mens der lyttes til fortællinger om livet på Saltholm. Bente Thers kommer og fortæller om sin tid som krokone på øen, og andre med historier om Saltholm er velkommen til at byde ind med disse.

Gamle spil

Når der to dage senere, torsdag den 4. juli, ligeledes fra kl. 14–16, afholdes spilledag, er det børnenes tur til at indtage Amagermuseet. Der inviteres her til en eftermiddag med gammeldags spil og aktiviteter, som både børn og voksne kan nyde sammen. Under spillene vil børnene få serveret saftevand, og i museets café bliver der solgt kage, te og kaffe.

Fortidens fotos

I Rosenhaven på Amagermuseet kan de besøgende sommeren igennem opleve en ny og spændende fotoudstilling, der skildrer Dragør Kommunes udvikling gennem de sidste 50 år.

Udstillingen er lavet i anledning af Dragør Kommunes 50-års-jubilæum, men den rummer meget mere end bare guf for kommunalsammenlægningsnørder.

I fotoudstillingen, der er opstillet udendørs i Rosenhaven, bliver de besøgende præsenterer for et rigt udvalg af fotografier, der dokumenterer både store og små begivenheder i kommunens historie.

Fotografierne viser alt fra kommunens festlige begivenheder og markante øjeblikke til de mere hverdagsagtige, men ikke mindre betydningsfulde scener.

De besøgende kan således tage en tur ned ad mindernes vej og reflektere over de forandringer, der har fundet sted gennem årene.