Aktivt forår i ungdomsskolen

Mandag den 17. maj var ungdomsskolens motorbåd igen i vandet. Denne gang var det for ungdomsskolens eget personale, som skulle have det årlige sikkerhedskursus – i år var med særligt fokus på reservemotor, VHF-kommunikation til land og mellem bådene og redning af personer i vandet.

Også familieholdene er tilbage – første gang med en familiesælsafari allerede på lørdag, den 23. maj. Og i den kommende tid er der tur til Saltholm og kajaktur langs Dragørs kyst. Adgangsbilletten til familieholdene er et barn i ungdomsskolealderen, som kan tilmelde sig holdet via ungdamsskolens hjemmeside.

Også de elever, der ikke er gamle nok til at gå i ungdomsskole, har nydt godt af skolernes faste samarbejde med ungdomsskolen i forårssolen.

0.-klasserne har traditionen tro været på tur ned naturvejleder Martin Sleimann i Lunden. Her fik alle elever udleveret skeer, glas og bestemmeduge, og efter en grundig jagt i skovbunden, hvor Martin viste bænkebidernes bedste gemmesteder, mødtes alle på græsset og gennemgik dagens fangst.

6.B på Store Magleby Skole har med deres lærer Rine Korte og Martin Sleimann været på sanketur i Kongelunden. Undervejs smagte de på naturens krydderurter, og turen endte med madlavning over bål på Kongelundsfortet. Maden skulle selvfølgelig krydres med egne fund, blandt andet smagt strandkarse – også kendt som nordens wasabi, og strandarve, som på grund af dens smag også kaldes strandens agurk.

Flere af klasserne fra 5.–10.-årgang har desuden været med friluftvejsleder Kay Weiss på mountainbiketur i Kongelunden. På parkeringspladsen ved Kongelundsfortet skulle deltagerne dog først lære at manøvrere mountainbiken, og det viste sig at være lettere sagt end gjort. Bagefter gik turen ud på Amager – og da Kay Weiss kender de gode stier, var der , selvom Amager ikke ligefrem er kendt for sit bakkede terræn, lidt udfordringer på cykelturen.

CL