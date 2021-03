Aktivt friluftsliv med Kongelundens Outdoorforening

Efter coronanedlukningen er Kongelundens Outdoorforening i fuld gang med friluftsaktiviteter igen – for både børn og voksne

Af Birgit Buddegård

Kongelundens Outdoorforening holder til på Kongelundsfortet, og efter en lang nedlukning er der nu igen gang i de udendørs aktiviteter – ikke mindst til glæde for de unge, der måske har siddet alt for længe bag en skærm og nu trænger til aktivitet og frisk luft.

Morten Christensen fra Kongelundens Outdoorforening henviser til Idrættens Analyseinstitut, der i en analyse har godtgjort, at børn og unges fysiske aktivitet er faldet markant under nedlukningen. Af analysen fremgår, at 90% af danske børn og unge har bevæget sig for lidt under coronanedlukningen, hvad der i høj grad skyldes, at børn og unges bevægelse er knyttet til skolerne og foreningslivet.

Derfor glæder det Morten Christensen, at der er »run på« tilmeldingerne til Kongelundens Outdoorforenings aktiviteter. Han kan således fortælle, at Fort X-holdet, der startede i sidste uge, er helt fyldt op.

Holdet, der giver mulighed for at prøve kræfter med SUP (stand up paddle), mountainbike, træklatring, fiskeri og meget mere, er populært, og Morten Christensen fortæller, at foreningen er i gang med at finde flere instruktører, så de forhåbentligt kan åbne op for flere hold.

»Men det skal være en god oplevelse,« understreger han og forklarer uddybende, at Kongelundens Outdoorforening går ind for kvalitet snarere end kvantitet.