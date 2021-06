Alle restriktioner fjernes i Dragør

Incidenstallet på kommuneniveau defineres nu som lavt – det vil sige under 150 pr. 100.000 indbyggere. En enstemmig kommunalbestyrelsen har på et ekstraordinært møde besluttet at ophæve alle restriktioner i Dragør Kommune. Det sker fra fredag den 11. juni.

Nye incidenstal

Faldet på kommuneniveau fortsætter med nyeste tal fra Statens Serum Institut. I går (torsdag den 10. juni) ligger det testkorrigerede incidenstal for antal nye borgere, som er smittet med coronavirus, på 131 pr. 100.000 indbyggere.

Incidenstallet er også faldet for Dragør Sogn, som pr. 10. juni ligger på 407 pr. 100.000 indbyggere mod 498 i onsdags.

»Jeg er rigtig glad for, at smittetallene er faldet så meget, at en helt enig kommunalbestyrelse kan genåbne for alle tilbud i Dragør Kommune. Det er resultatet af den gode og store indsats, som borgerne i Dragør Kommune har ydet,« siger borgmester Helle Barth.

Læs mere på Dragør Kommunes hjemmeside: dragoer.dk