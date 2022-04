Alsang i Store Magleby Kirke

Fællesskabsfølelsen

Formand for Store Magleby Sogns Menighedspleje Grete Lisbjerg Jensen taler om den fællesskabsfølelse, der opstår mennesker imellem, når man synger sammen, og peger netop på, at coronapandemien har vist, hvad sangen kan.

Sammen med kirkens præster og organist Erik Kolind er ønsket at afprøve, hvordan der kan skabes fællesskaber – og her er sangen unik, lyder det fra Grete Lisbjerg Jensen – den kan samle generationer i en fælles sangglæde. Og i en tid hvor der er så mange tilbud på alle platforme, er det vigtigt at have noget at være fælles om, lyder det enstemmigt fra både hende og kirkens organist.

Erik Kolind fortæller, at alsang er udsprunget af et ønske om frihed og fællesskab, og siger, det var en stor udfordring ikke at måtte synge i kirken under coronapandemien.

For kirken er et oplagt mødested for fællesskab. Det er vigtigt at værne om kulturlivet, og fællessangstraditionen er en vital hjørnesten i den danske kultur.

Sangglæden fejres

Erik Kolind fortæller, at man ved alsangen i Store Magleby Kirke vil tage udgangspunkt i Højskolesangbogen, der er kilde til den danske sangtradition.

Højskolesangbogen indeholder også salmer, og under alsangen vil der være punktnedslag i både salmer og sange.

Der vil også være rig mulighed for deltagerne til at byde ind og foreslå sange og salmer – og Erik Kolind vil sidde ved flyglet og sørge for musikledsagelsen.

Der er lagt op til en stemningsfuld aften, hvor glæden ved igen at kunne mødes og synge sammen skal fejres.