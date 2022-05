Alsang i Store Magleby Kirke

Af Birgit Buddegård

Med to års coronaforsinkelse fejrede Store Magleby Kirke onsdag i sidste uge 75-året for Danmarks befrielse med alsang i kirken.

Det blev en stemningsfuld aften med levende lys ved alle bænkerækker, og de mange fremmødte sang fuldtonet med fra højskolesangbogen.

Kirkens organist, Erik Kolind, sad ved flyglet og var også aftenens konferencier. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med menighedsrådet og kirkens menighedspleje, hvis formand, Grete Lisbjerg Jensen, indledte med at fortælle, at tanken var gennem fællessang at styrke håbet om frihed og fred – ikke mindst i Ukraine.

I pausen blev serveret kaffe, så også fællesskabet i Store Magleby Kirke kunne styrkes ved en god snak, før sangstemmen igen kom i brug i anden afdeling af arrangementet.