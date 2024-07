Den gamle brandbil byder på køreture rundt i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Amagerbonde for en dag

Sommeren på Amagermuseet byder på både markarbejde, vaskekoner og køreture i brandbil

Af Mikael Sonne



Sommerferien har for alvor gjort sit indtog på Amagermuseet i Store Magleby, hvor ferietiden betyder fuld gas på formidlingsaktiviteterne for især børn og deres familier.

Under overskriften »Amagerbonde for en dag« inviteres alle til at komme og prøve kræfter med livet på landet for mere end 100 år siden – en tid, hvor livet på gården krævede både hårdt arbejde og stor opfindsomhed.

Vaskekone

I denne uge kan museets gæster møde den højtråbende, rødhårede vaskekone, der i en sky af sæbevand vil svinge vaskebrættet, mens hun fortæller spændende historier til alle, der sætter sig ned og lytter.

Historiefortæller Pernille Stockfleth, kvinden bag den råbende vaskekone, er fast inventar i museets højsæson – og som tilbagevendende gæst på museet ved man, at hendes livlige og fascinerende fortællinger er værd af sigte efter.

Brandbil

Tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge, uge 30, kommer endnu en af Amagermuseets faste publikumsfavoritter på besøg, nemlig Frederiksværk Brandværnsmuseums flotte, gamle brandbil, der endnu en gang tager turen til Store Magleby.

Brandværnsmuseets frivillige vil de tre dage stå klar til at fortælle om den imponerende gamle maskine og vil køre ture rundt i landsbyen med alle, der har lyst. Køreturene er gratis for alle med billet til Amagermuseet.

Og så er der alt det andet. Gårdspladsens duft af pandekager, uld, der farves, dyr, der bliver fodret, og kartofler, der bliver høstet med hjælp fra glade børn, som i anledning af højsæsonen kan iklæde sig det tidstypiske tøj, inden de giver sig i kast med opgaverne – og ikke mindst museets nye familiesporjagt.

Uanset sommervejret summer det altid af liv og sommerferiestemning på Amagermuseet – for er det dårligt vejr, rykker man blot aktiviteterne indendøre.

Entré (børn under 18 år har gratis adgang). Se også annoncen på side 3.

Historiefortæller Pernille Stockfleth optræder i denne uge i rollen som fortællende vaskekone. Foto: Museum Amager.

Museet har også fået en »hest« at ride på. Foto: TorbenStender.

Der arbejdes koncentreret. Foto: TorbenStender.

De besøgende bliver klædt rigtigt på til livet som en bonde. Foto: TorbenStender.

Ingen bonde uden marker med afgrøder. Foto: TorbenStender.