Gødning

En væsentlig forudsætning for amagerbruget er tilførslen af gødning.

Fordi bruget var en kombination af kreaturhold og dyrkning af markerne, var husdyrgødningen så at sige lige ved hånden.

Men også indholdet i hovedstadens lokummer kunne bruges. Latrin fra de københavnske lokumsspande blev opsamlet og kørt ud på Amagers marker.

Endelig var tang, der kunne hentes i rigelige mængder langs Amagers kyster, også et vigtigt gødningsmiddel. Tangen blev både brugt som gødning og som isolering af de kuler, man opbevarede grøntsagerne i vinteren over.

Afgrøder

Selv om det ofte fortælles, at de nederlandske indvandrere til Amager i 1500-tallet skulle forsyne det kongelige hof med grøntsager, vides det ikke med sikkerhed, om det var begrundelsen for, at de kom hertil. Det kan også bare have været en mulighed, som hoffet udnyttede, efter at de nye beboere i Store Magleby havde etableret sig.

Under alle omstændigheder blev grøntsager dog det primære produkt for amagerbønderne, som i næsten ubegrænsede mængder kunne afsætte grøntsagerne på torvene i København.

Der blev dyrket så mange grøntsager på Amager, at de også kunne afsættes i Helsingør, Køge og Roskilde, og man kunne selv i små landsbyer ude på Sjælland møde vogne, der solgte grøntsager fra Amager.

Grøntsagsavlen optager omkring af midten af 1700-tallet en fjerdedel af den samlede landbrugsjord.

Bønderne var særdeles kompetente gartnere. Det hedder i en indberetning fra 1740: »Og bevise de en saa stærk habitude udi alle optænkelige haugeurters frembringelse, at ingen urtegaardsmand, som haver lagt sig paa denne kunst og lært den, skal sige sig at have noget i saa tilfælde for dem forud.«

Det var anseelige mængder af afgrøder, der kunne afsættes på torvet. For eksempel blev der i 1772 bragt 3.400 læs grønkål til København – heraf kom de 3.300 læs fra Amager. Af i alt 10.000 tønder rødder var Amagers andel 8.900 tønder – og af 11.000 stokke rød- og hvidkål var Amagers andel 8.800.

Nogle år senere, i 1798, blev der tilført næsten 2.566 læs grønkål – hvoraf 2.487 kom gennem Amagerport. Og de nye tal for stokke hvid- og rødkål lød på 19.971 med de 16.593 fra Amager. Andelen af »rødder« (formentlig mest gulerødder) fra Amager var 17.487 ud af det samlede antal på 23.584.