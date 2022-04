Jens Breinholt Schou.

Foredrag

Tirsdag den 10. maj kl. 19–21 inviterer Biblioteket i Hollænderhallen, Halvejen 3, til foredraget »Skrøner om ama’rgrønt « med Jens Breinholt Schou.

Jens Breinholt Schou vil fortælle om grøntsager og historisk mad. Og foredraget kommer især til at dreje sig om hans udgave af tre store fortællinger i ama’rbøndernes historie gennem de sidste 500 år – fortællingen om hollændernes invitation for 500 år siden, hvor de skulle stå for at levere grøntsager til det kongelige hof – den kender de fleste. Men den er nok en skrøne. Fortællingen om amagerbruget – den er ikke kendt af ret mange, men den er til gengæld sand. Og endelig fortællingen om Amager-hvidkål – den er kendt af meget få. Men også den er sand og tilmed ret fantastisk.

Men amagerbøndernes historie kan ikke forstås uden hjælp fra madhistorie, landbrugshistorie og industrihistorie, Københavns historie, og så lidt klimahistorie – og her har Jens Breinholt Schou flere vinkler at give viden om emnerne videre på. Han har skrevet bøger om pølsemageri i Danmark samt om nordisk charcuteri, har skrevet artikler om historisk mad, og sidst men ikke mindst har han været med til at afholde pop op-restaurant i Havnepakhuset i Dragør Havn.

Entré – tilmelding nødvendigt på drabib.dk