Ambassadørbesøg

Hollands ambassadør, Rob Zaagman, besøgte tirsdag den 9. februar Amagermuseet, hvor han deltog i en »walk and talk« med museumsleder Søren Mentz

Det er ikke kun lokalt i Dragør Kommune, der er fokus på 500-året for de hollandske bønders ankomst. I Holland bruger man jubilæet til at indlede et tættere samarbejde omkring landbrug og fødevareproduktion, hvor blandt andet hollandsk knowhow skal præsenteres i Danmark.

Som en del af projektet sættes der fokus på Hollands og Danmarks kultur, sprog og historie – og det er her, ambassadørens besøg på Amagermuseet kommer ind i billedet.

Den hollandske ambassadør, Rob Zaagman, fortæller til Dragør Nyt, at man kender til historien om hollændernes ankomst til Amager i de områder, de udvandrede fra – men den er ikke kendt i bredere dele af befolkningen.

Efter planen skulle museumsleder Søren Mentz have holdt forelæsning på ambassaden – men coronasituationen gjorde, at planerne måtte ændres. I stedet for tog ambassadør Rob Zaagman turen til Store Magleby, hvor han i en »walk and talk« talte med Søren Mentz om de tidligste forbindelser imellem Holland og Danmark, som blandt andet omfatter Christian 2. og de hollandske bønder på Amager. Hele samtalen blev optaget og vil blive vist på ambassadens facebook-kanal.

Rob Zaagman har ud over en lang karriere i udenrigstjenesten studeret historie. Han fortæller til Dragør Nyt, at han er fascineret af Amagermuseets helt unikke samling. Særligt sætter han pris på fotografierne og malerierne.

Ambassadøren er også imponeret over museets dragtsamling, som for tiden er under ombygning – og han fortæller, at der kommer forskere fra Holland for at se dem – samt at han ser frem til at opleve det færdige resultat, når han gæster museet igen ved den store markering af 500-året til sommer.

TM