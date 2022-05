Amerikanerbiler på fortet

Der var trængsel flere steder, da biler fra løbet Turtle Ball Run lørdag den 14. maj indtog Amager.

Løbsdeltagerne kunne vælge at starte i Tisvilde og derfra tage turen til mødestedet på Ladegårdsvej i Tårnby – eller at starte i løbet Kulturzonen Amager på Nøragersmindevej, ligeledes i Tårnby.

Under løbet rundt på Amager skulle deltagerne aflægge besøg ved tre forskellige poster og alle tre steder sørge for at få et stempel af kontrollanten.

Første post lå for enden af Kalvebodvej ved Sydvestpynten, mens de kunne finde anden post nær Dragør Fort. Tredje og sidste post lå helt inde ved Amager Strandpark.