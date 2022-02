Apoteket tester hørelsen

På Dragør Apotek er det onsdag den 23. februar kl. 9–14 muligt for alle interesserede at få afgjort, om man skulle være blandt de ca. 800.000 danskere, der anslås at have et høretab.

Efter høretesten, der blot varer to minutter – og i øvrigt er både gratis og uforpligtende, er der tilmed mulighed for at få et af verdens mindste høreapparater at se.