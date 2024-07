Der er gang i vaskeriet. Foto: TorbenStender.

Arkæologi, skrålende vaskekoner og brandbil

Sommerhøjsæsonen på Amagermuseet begynder så småt at nærme sig sin afslutning. Det er dog ikke for sent at pakke turtasken og besøge det lille frilandsmuseum i Store Magleby, hvor der tirsdag til fredag i denne uge er fokus på arkæologi og metaldetektorer

Af Jens Munch



Frem til på fredag, den 2. august, kan enhver, der besøger Amagermuseet, sammen med arkæolog Rikke Søgaard prøve om de selv kan finde spor efter fortiden og blive klogere på arkæologiens forunderlige verden. Det plejer at være et tilløbsstykke – og bliver det stensikkert også i år.

I den forgangne måned har der været travlt på Amagermuseet, hvor der under overskriften »Amagerbonde for en dag« har været liv og glade dage på de gamle museumsgårde. Her har ansatte og frivillige iklædt sig tidligere tiders gevanter og vækket gårdene til live, så museumsgæsterne kunne træde ind i en »tidsmaskine« og prøve kræfter med livet på landet for mere end 100 år siden.

Til lyden af den skrålende vaskekone på gårdspladsen er der blevet vasket tøj, farvet uld, spundet garn, valset korn, gravet kartofler og fodret dyr. Og når skudsmålsbogen var fuld af stempler og gode oplevelser, kunne de arbejdsomme børn gå ind til de flinke damer i køkkenet og få sig en velfortjent pandekage med sukker og syltetøj. De skulle naturligvis selv klare opvasken ovre i de tre opvaskebaljer.

Der bliver kørt ture rundt i Store Magleby. Foto: Henrik Askø Stark.

Svensk brandbil fra 1939

Igen i år har Amagermuseet også haft besøg af den flotte, gamle brandbil fra Frederiksværk Brandværnsmuseum. Hele tre dage i sidste uge kørte den omtrent 300 glade museumsgæster rundt på ture i Store Magleby. Hvis man ikke nåede at komme forbi og få en tur, så kan man se frem til, at brandbilen kommer tilbage i efterårsferien.

De to frivillige, Kim Simonsen og Frederik Skov, fra Frederiksværk Brandmuseum sørgede for en god og sikker oplevelse for de fremmødte. Kim Simonsen fortæller, at brandbilen er en Volvo LV 94 DS fra 1939, der frem til 1969 havde gjort tjeneste i det svenske Allingeås Brandforsvar. Både Kim Simonsen og Frederik Skov bruger en del af deres tid på at sørge for reparationer på den gamle, røde dame – og da reservedelene ofte skal fremstilles af dem selv eller deres dygtige kollegaer, er det ikke en nem opgave.

Ambulanceførerne fra Frederiksværk Brandmuseum har haft en rigtig god oplevelse med de tre dage i Dragør – søde og rare gæster, godt humør hele vejen – og selv sommervejret var med på legen. Således kunne de berette, at onsdag var vejret særlig fremragende hele dagen – lige til lukketid kl. 16 … hvorefter regnen meldte sin ankomst fra kl. 16.02! Og så fortæller de, at en særlig glæde ved at komme ud til Amagermuseet er, at de jævnligt på deres eget museum i Frederiksværk får gæster ind, som er blevet inspireret til at besøge dem efter at have kørt med brandbilen.

Amagermuseet holder fortsat åbent til og med den 29. september hvor efter der holdes en kort pause, før der atter bydes velkommen i efterårsferien fra den 14. oktober.

Se åbningsdage og -tider på museumamager.dk – og se annoncen på side 3.

Foto: Museum Amager.

Foto: Museum Amager.

Foto: Museum Amager.

Foto: Henrik Askø Stark.

Foto: Museum Amager.