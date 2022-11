Arkivets Dag

Mange mennesker valgte lørdag den 12. november at tage en tur forbi Stationsvej, hvor Historisk Arkiv Dragør havde slået dørene op til arrangementet Arkivets Dag.

I det gamle rådhus kunne de besøgende se – eller gense – mere end 40 tegninger af stamgæsterne på Drag-ør Bistro. De blev alle studeret nøje, og næsten alle de unavngivne fik sat navn på.

Bistroen er jo nu historie, men en del personer har udtrykt glæde over, at tegningerne i Historisk Arkiv Dragør bliver bevaret for eftertiden. En af dem er Aksel Schjødt, som sammen med en ukendt tegner står bag portrætterne – og han var selv mødt op for at gense sine tegninger.

Blandt de portrætterede er den tidligere statsminister Anker Jørgensen, som i sine pensionistår holdt meget af at køre en tur til Dragør på mimrekortet. Og når han nåede herud, skulle han gerne ind på bistroen og have en forfriskning.

Selvom man i løbet af arrangementet fik sat navne på mange af de portrættede stamgæster, dukkede navnet på den ukendte kunstner ikke op. Men skulle man sidde inde med information om kunstneren, hører Historisk Arkiv Dragør fortsat meget gerne herom.

Ud over studering af tegninger blev der fortalt historier om nogle af de mange guld- og sølvsmede, der har haft deres virke i Dragør og Store Magleby. Og også herom efterlyser arkivet stadig oplysninger.

Bogudgivelse

Historisk Arkiv Dragør brugte arrangementet til også at præsentere årets udgave af Kikkenborgen – arkivets årbog med lokalhistoriske artikler, der udspringer af arbejdet på arkiv og museer. Bogen, der i år er udkommet som E-bog, indeholder blandt andet historien om den tidligere ejer af museumskutteren Elisabeth, der var den første i Dragør, der gik i gummistøvler.