Atter Dragør Marked i næste weekend

Servicerer deres kræmmere

Parret servicerer deres kræmmere, så godt de kan – når markedet starter fredag, byder de dem således velkommen med morgenmad og kaffe.

Der er også opsat toiletvogn og badevogn til kræmmerne, hvoraf nogle overnatter på pladsen.

At det blæser meget herude på det flade land, overrasker mange af kræmmerne, fortæller Bente Baeré, så hun og hendes mand har flere gange oplevet at løbe rundt om natten for at redde teltene fra stærk blæst på de åbne marker.

Dragør Marked har fået priser fra Kræmmerforeningen for at være et velorganiseret marked, ligesom de har modtaget Venstres Erhvervspris i Dragør.

Kræmmerne, der kommer både fra ind- og udland, er konstant på farten. I pinsen er der kræmmermarked i Roskilde, og de kommer direkte derfra til Dragør.

Stor logistisk øvelse

Det er Bente Baeré, der står for at sikre logistikken – lige fra særbusser fra Sundbyvester Plads til kontakt til politi og beredskab. Hun har udarbejdet en såkaldt terrorsikringsplan, der er godkendt af politiet, og hun sørger for, der er brandspande på plads under markedet. Hver dag under markedet går hun sammen med Beredskabet rundt på pladsen for at sikre, der er nødudgange i teltene, og at lynlåsene virker, så folk om nødvendigt kan komme væk.

Bente Baeré står også for al kommunikation med kommunen og klubberne, der sikrer frivillige til at hjælpe i de tre dage, Dragør Marked foregår.

Meget stort arrangement

Dragør Marked har ofte omkring 90.000 gæster over de tre markedsdage, hvor der er forlystelser og madboder og barer, så både børn og voksne kan hygge sig.

Bente Baeré fortæller, at man i danseteltet kan opleve nogle af Danmarks store navne. Og i det irske telt er det faktisk irske musikere, der optræder, fortæller hun – de optræder ofte i København og tager derfra ud til Dragør Marked for at give gæsterne dér en god oplevelse.

Bente Baeré er glad for, at de lokale sportsforeninger bakker op – frivillige blandt andet fra Dragør Badminton, en spejdergruppe og nogle fra fastelavnsforeningerne står i de forskellige barer og tjener på den måde også en skilling til deres klub, lyder det fra Bente Baeré.

Parret prøver altid at få fat i de lokale, og det er også i år lykkedes – og så er det i øvrigt ved at være et familieforetagende. Datteren styrer lageret og har gjort det i mange år, fortæller Bente Baeré, og sønnerne deltager som frivillige fra badmintonklubberne. Ja, selv de ældste børnebørn giver en hånd med.

Nu håber Bente og Jan Baeré på godt vejr, selvom parret ikke længere bekymrer sig så meget om vejret, som de gjorde i de første år.

»Vejret bliver som det bliver,« konstaterer Bente Baeré nøgternt – og der kommer nogen alligevel, lyder det fra Jan Baeré, der fortæller, at kræmmerne selv er glade for let overskyet vejr.

For er det for varmt, køber folk ikke noget.

For yderligere information: Se annonce i ugens avis og www.dragormarked.dk