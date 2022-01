Atter gang i kulturlivet

Det er nu igen muligt at gå i biografen og til koncert med mere. Om der snart sker yderligere genåbning af samfundet, oplyser myndighederne i dag

Af Birgit Buddegård

I slutningen af forrige uge blev en del coronarestriktioner lempet, og det har medført, at kultur- og foreningslivet i Dragør så småt er i gang igen.

Mandag i sidste uge åbnede Dragør Bio atter dørene for publikum, og samme dag genåbnede også Dragørs Aktivitetshus Wiedergården for sine mange aktiviteter.

På lørdag og søndag afholder Store Magleby Kirke sine traditionsrige og festlige nytårskoncerter, og Dragør Kirke afholder den 2. februar kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning. Der er krav om mundbind, når man går ind og ud af kirkerne, og hvis man bevæger sig rundt i kirkerummet.

Er der over 100 personer til stede, er der tillige krav om gyldigt coronapas, der skal vises ved indgangen.

Bestil tid i Borgerservice

Om der sker yderligere genåbning af samfundet, når de nuværende restriktioner udløber mandag den 31. januar, melder myndighederne først ud onsdag i denne uge.

Smittetallet for coronavirus er dog fortsat meget højt, og det lægger blandt andet et stort pres på Borgercentrets ekspedition på Dragør Rådhus. Og så har man endda samtidig med de mange indløbende sygemeldinger overgangen fra NemID til MitID til at give yderligere arbejdspres.

På grund af dette arbejdspres har man besluttet, at det fra torsdag den 27. januar frem til mandag den 14. februar kun vil være muligt at komme ind på Borgercentret efter forudgående tidsbestilling. Og samtidig har man også besluttet at lukke helt for personlige henvendelser de næste tre fredage.

Yderligere info: Online tidsbestilling på kommunens hjemmeside www.dragoer.dk eller på telefon 32 89 01 00.