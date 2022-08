Vi har modtaget:

Bademuligheder

Åh nej, ikke igen – jo desværre

Jeg er utrolig glad for arrangementet til gangbesværede ude på badebroen. Det er helt fint. Ikke alene nyder jeg det, men jeg lærer også mange søde og hjælpsomme mennesker at kende.

Første gang jeg var dernede, var der så meget tang, at jeg opgav at gå i.

I dag var vejret så fint, at jeg vovede mig derned igen. Vandet var fint. Jeg gik ned ad rampen og kom i vandet. Herligt!

Men så startede problemet. Jeg skulle jo op igen. Jeg stod ved »slisken« og skulle op, men mine ben nægtede. Efter en lille kamp, kom der en sød dame og hjalp mig op. Dejligt!

Efter at have siddet lidt var jeg blevet godt varm og ville gerne ned og afkøles igen. Jeg så mig om for at finde en, der eventuelt ville kunne hjælpe mig op igen. Jeg fandt et ældre ægtepar. Manden kunne ikke hjælpe, men konen ville gerne. Så startede komedien, for konen kunne ikke hjælpe. Pludselig kom en yngre mand springende til. Han hoppede op på »slisken« og hev mig op i et snuptag.

Begge fortalte, at der hvor de kommer fra, findes der lignende »slisker«, men de går skråt ned i vandet forbi meget af tangen og har noget at holde fast i.

Desværre kan jeg ikke huske, hvor de kom fra, men det var to forskellige steder i landet.

Vi fik en lang hyggelig sludder, og jeg takkede af.

Jeg vovede forsøget en gang til. Denne gang var jeg heldig, for den søde dame, jeg spurgte om hjælp, hjalp mig fint op.

Hvis kommunen over-vejer at rette op på problemet, bliver jeg naturligvis glad – og dog ... Jeg vil komme til at savne alle disse søde menneskers hjælp og de hyggelige samtaler med dem. Men så alligevel – det vil være rart ikke at skulle ulejlige andre mennesker.

Med venlig hilsen

Nadia Langhoff

Den badeglade dame