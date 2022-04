Bæredygtighed på skemaet

Særligt var der fokus på skolens »Vild med vilje«-område, som med et gigantisk løft nu næsten fremstår som den oase af natur, som det hele tiden har været planen for den.

Der var ligeledes fokus på bæredygtige transport, og eleverne kunne komme på cykelværksted og få ordnet deres cykler.

Der var mulighed for at dyrke sport og leg i hallen, og også Multihallen var i brug for at danne ramme om forskellige oplæg og underholdning i bæredygtighedens navn. Blandt andet var der her besøg fra gruppen »Klimakysset«, som med en masse humor og satire fik klimakrisen aktualiseret.

Projektafslutning

Ugens sidste dag blev afviklet med præsentationer af bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer – hvorefter eleverne tog på besøg på de omkringliggende folkeskoler, som gymnasiet har et samarbejde med, for at præsentere sine idéer.

Og endelig blev hele projekt-ugen afsluttet med gymnasiefest for alle skolens elever – og naturligvis havde festudvalget også her tænkt bæredygtigt og introducerede genbrugskopper.