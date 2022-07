Baggersmindelejren i brug

Over 40 ukrainere er nu flyttet ind i lejren

Torsdag den 16. juni fik Dragør Kommune tilladelse til at benytte Baggersmindelejren til at huse fordrevne ukrainere. Siden da er der blevet arbejdet på at indkvartere de ukrainere, som Dragør Kommune har fået tildelt ansvaret for at huse.

Formalia på plads

Borgmester Kenneth Gøtterup udtrykker stor tilfredshed med, at det formelle nu er på plads.

»Det er jo ingen hemmelighed, at vi ligger tæt på en stor lufthavn med tæt flytrafik, og dermed er vi bundet af særlige støjzoner. Det er derfor glædeligt, at vi nu har fået myndighedernes tilladelse, så vi kan indkvartere de ukrainske borgere, som på ulykkeligvis er fordrevet fra deres hjemland, på en god og tryg måde,« lyder det fra borgmesteren.

Dragør Kommune råder ikke selv over egnede boliger. Derfor har der hen over foråret været afsøgt forskellige muligheder for at give ukrainerne tag over hovedet i Dragør. I den forbindelse har der været en konstruktiv dialog med blandt andet Frelsens Hær, som ejer Baggersmindelejren og har brugt den som lejr og kursuscenter.

»Det er en helt ekstraordinær situation, landets kommuner står i. Vi er rigtig glade for, at vi kan bidrage med en hjælpende hånd, og vi har i den gode sags tjeneste helt grundlæggende været indstillet på at imødekomme Dragør Kommune på bedst mulig vis,« siger Lars Lydholm, der er informations- og forvaltningschef i Frelsens Hær.

»Frelsens Hær har et stort arbejde i selve Ukraine og i landene, som grænser op til Ukraine, men vi er også glade for og stolte af det gode samarbejde med Dragør Kommune om hjælpen til de ukrainere, som er kommet her til landet, uddyber Lars Lydholm.

Fordrevne ukrainere

Dragør Kommune har på nuværende tidspunkt fået tildelt ansvaret for 68 fordrevne ukrainske borgere – og der kommer flere til hver uge.