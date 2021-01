Beboere på Enggården vaccineret

Tirsdag formiddag fik beboerne på Omsorgscenteret Enggården det første vaccinestik mod covid-19. Men selvom vaccinerne nu udrulles, er der fortsat stramme restriktioner, da smitten er udbredt i samfundet

[Opdatering 06.01.2021: Kort efter seneste nummer af Dragør Nyt blev sendt i trykken informerede Dragør Kommunes administration om, at en beboer på Enggården er blevet testet positiv for covid-19 under en hospitalsindlæggelse. På samme tid, tirsdag eftermiddag, fremlagde regeringen en række nye restriktioner på et pressemøde. Forsamlingsforbuddet ændres fra ti til fem personer med virkning fra kl. 12 onsdag den 6. januar, og det såkaldte afstandskrav bliver fordoblet, således at det fremover anbefales, at man skal holde to meter afstand i det offentlige rum. Afstandskravet gælder også i supermarkeder og øvrige butikker, der er åbne. Dette træder i kraft fredag den 8. januar. Statsministeren fremkom på pressemødet også med en kraftig appel til hele befolkningen om at aflyse alle aftaler i de kommende uger. Red.]

Af Birgit Buddegård

De første coronavaccinationer ankom til Danmark imellem jul og nytår, og vaccinationerne rulles nu ud over hele landet.

Og i går, tirsdag, kom turen til Omsorgscenteret Enggården, hvor de beboere, der havde takket ja til tilbuddet om at blive vaccineret mod covid-19, fik vaccinen. Det samme gjorde det personale, der var på arbejde denne dag.

Datoen for vaccinationen var oprindelig sat til den 6. januar, men blev fremrykket til den 5. januar, da Statens Serum Institut havde modtaget vaccinedoserne hurtigere, end forventet.