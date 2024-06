De3Måske4 stillede op til koncerten på Enggården som en duo. Foto: Lions Dragør.

Beboerkoncert på omsorgscenter

Hyggelig Lions-koncert på Enggården

Af Thomas Mose



Tirsdag den 28. maj afholdt Lions Dragør igen en intimkoncert for beboerne på Omsorgscenteret Enggården.

Med hjælp fra donerede midler kunne Lions Dragør invitere beboere og pårørende til en hyggelig intimkoncert med det lokale Dragør band De3Måske4. Denne eftermiddag var de tre dog blevet til to – men det gjorde ikke successen mindre.

Bandet spillede en perlerække af nøje udvalgte melodier og sange, som publikum kunne nikke genkendende til og synge med på.

Lions bød ud over musikken på et lille glas og lidt sødt at nyde, mens musikken spillede alle de velkendte toner.

Der var rigtig fint fremmøde af beboere, personale og pårørende, og alle så ud til at nyde musikken og samværet med hinanden.

Lions Dragør sender i forbindelse med arrangementet en tak til de sponsorer, der gjorde koncerten mulig – og til Enggården for, at Lions endnu engang måtte lægge beslag på lokaler og tid.