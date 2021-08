Beslutning fremskyndes

By-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog sidste tirsdag at fremskynde et samlet regulativ og eventuel permanent tilladelse til udeservering på Neels Torv

Der er godt nyt på vej til både kaffeelskende lokale og turister samt til caféejerne omkring Neels Torv. Efter forslag fra Konservative har By-, Erhvervs- og Planudvalget nemlig enstemmigt besluttet at fremskynde beslutningen om at lave et regulativ for udeservering.

Ved en tidligere behandling af tilladelsen blev der på et møde udvalget i midten af marts givet midlertidig tilladelse til udeservering, og det blev vedtaget at revidere regelsættet for udeservering. Arbejdet med regelsættet strandede dog, da man blandt andet ønskede at afklare, om udeservering kunne have påvirkning på brandsikkerheden.

Forvaltningen har efterfølgende oplyst, at den ikke vil være en sikkerhedsrisiko i tilfælde af brand.

Konservative havde i deres forslag lagt op til, at der allerede nu skulle gives permanent tilladelse til udeservering på Neels Torv på samme vilkår som på Kongevejen – men det må vente, indtil det nye regelsæt er udarbejdet.

TM