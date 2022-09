Besøg fra Holland

1. september fik Museum Amager besøg fra Waterland i Holland

Neeltje Boneveld, Jannetje Schouten, Marten van Altena og Elbert Uithuisje, der alle bor på øen Marken i den hollandske kommune Waterland, besøgte torsdag den 1. september Dragør. De kom dog ikke bare som almindelige turister – de var nemlig iført den lokale egnsdragt fra Marken, der har et vist slægtskab med amagerdragten.

Den hollandske kvindedragt er blevet mere kulørt og spraglet med tiden, men mandsdragten er meget lig den dragt, som hollænderbønderne fra Amager benyttede i 1600-tallet. Det er især de korte, posede bukser, som er identisk – og de to mænd fra Marken var nærmest som taget ud af et gammelt dansk kobberstik.

De fire besøgende er frivillige på det lokale museum på øen Marken, og da de aldrig havde set museerne i Dragør, brugte de under en rejse til København den sidste dag af turen på Dragør Museum og på Amagermuseet.

De var meget begejstrede over dragtsamlingen og Julius Exners malerier, og de kunne tydeligvis fornemme et slægtskab.

»Vi vil helt sikkert anbefale vores venner at besøge Amager. Det er en helt fantastisk historie, som vi har glemt. Tænk at der har boet hollænderbønder på Amager, og at der er bevaret så megen kulturhistorie,« siger Neeltje Boneveld.

Sammen med Jannetje Schouten har hun lavet de to dukker, som Museum Amager fik foræret i forbindelse med jubilæet den 20. maj. Dengang var det Waterlands borgmester, Marian van der Weele, der var på besøg og havde dukkerne med.

Denne gang fik museet også en dukke i gave. Den er iklædt en brudedragt fra Marken. Museumsleder Søren Mentz var glad for besøget og udtalte: »Det viser, at der er en kulturel forbindelse mellem Dragør og Waterland, som vi bør holde fast i og udbygge. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne lave udstillinger sammen i de kommende år.«

De tre dukker fra Marken er nu udstillet på Amagermuseet, hvor de indgår på en lille udstilling med fotografier fra jubilæumsfejringen, hvor Dronning Margrethe og Prinsesse Beatrix gæstede Dragør. På samme udstilling er også erindringstrykket, som de kongelige signerede på dagen, udstillet.