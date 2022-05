Besøg på Seerupgaard

Af Birgit Buddegård

Sidste punkt på det kongelige besøg i anledning af Store Maglebys 500-års-jubilæum foregik på det økologiske landbrug, Seerupgaard på Fælledvej.

Udenfor på cykelstien havde en del ladcykler fyldt med børn, flag og balloner taget opstilling for at få et glimt af de kongelige, der – før de i kronebiler kørte op til selve gården – gjorde ophold ved udsalgsstedet »Økoskabet«.

Her blev de budt velkommen af Marc Seerup Hansen, der havde arrangeret et bord med et rigt udvalgt af gårdens afgrøder.