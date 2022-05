Vi har modtaget:

Bevar Café Espersen

Sigtelinjen er væk

I 2016 besluttede den daværende kommunalbestyrelse, at Café Espersen skal rives ned. I stedet for skulle der opføres en ny café i et østligere byggefelt.

Man vedtog at arbejde ud fra en imaginær sigtelinje, som gav havudsigt. Café Espersen og Café Havslapning ville være i vejen for denne tænkte sigtelinje. Derfor er planen, at begge bygninger skal jævnes med jorden.

Efter at værftet er blevet opført kan man se, at sigtelinjen er væk og, at den påtænkte placering af en ny café vil betyde en bygning i skyggen af værftet omringet af en blanding af oplagte og udrangerede både, der umuliggør havudsigt.

Næsten signatur

Der er nu også fordele ved, at det ikke går så stærkt her i Dragør. Her seks år efter beslutningen om nedrivning står Café Espersen her heldigvis endnu til glæde for Dragørs borgere og vores mange turister – et sted, hvor også Dragørs politikere med glæde deltager i happy hour – inkl. mig selv og min hustru.

Café Espersen er næsten blevet en signatur for havnen på linje med lodstårnet. Og helt symbolsk indeholder Café Espersen hele havnens transformer- og elstation. I caféens hjerte udgår hele strømforsyningen til havnen. En flytning af eltavlerne vil betyde en udgift på flere millioner kroner – millioner, der i stedet for kunne bruges på renovering og opdatering.

Jo, Café Espersen er i bogstaveligste forstand havnens puls og energiforsyning.

Et stykke kulturhistorie

Café Espersen, som på havnen er opført i den gamle færgeterminal, emmer af historie, sjæl og atmosfære: En tidslomme, som de færreste formentlig ønsker jævnet med jorden. Et levn fra en tid, hvor designpoliti, kapitalfonde, hightechfanatisme, sølvpapirshatte, kostminimalister og korrekthedspuritanere endnu ikke havde fået fodfæste.

Lad os bevare dette unikke sted som et minde om en svunden tid. Et stykke dansk kulturhistorie.

Tænk forfra

Heldigvis har et flertal i kommunalbestyrelsen den 28. april i år vedtaget at optage politiske forhandlinger om de ledige byggefelter.

Et ændringsforslag fra Sydamagerlisten fik sat skub i beslutningsprocessen, og kulturhus »hvalen« blev endeligt begravet. Det betyder, at blandt andet værftsgrunden og det østlige byggefelt skal revurderes.

Lad os da benytte denne mulighed for at bevare Café Espersen med mulighed for tilbygning. Og lad os skrotte illusionen om en sigtelinje og omsider revitalisere nogle af TænkeTankens gode forslag, herunder en byggestil som foreskrevet i Lokalplan 70 – »spidstage i bryggestil«. Jeg tror, at de fleste Dragør-borgere og vore mange turister vil synes, at det giver god mening.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd, cand.jur.

Medlem af Dragør Kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten