Bevaringsarbejde

Påskønnelse af særlige bevaringsinitiativer

Dragør Kommune oprettede i 1972 en tilskudsordning for Dragør Gamle By, nemlig Dragør Byfond, der administreres af Dragør Bevaringsnævn.

»Det er ikke nogen rig fond, men den er stor nok til at kunne påskønne en særlig bevaringsindsats i den gamle by,« siger Martin Hans Borg.

Det vil typisk dreje sig om bygningsarbejder, hvor en ejer vælger at reetablere for eksemple en hoveddør, hvor den eksisterende dør ikke følger Dragørs byggeskik. Det kan også for eksempel dreje sig om at genoprette en skorsten eller vinduer, der ikke følger lokalplanen.

Byfonden har for nylig været brugt til at støtte restaureringen af en af byens kikkenborge.

Martin Hans Borg oplyser, at fonden normalt ikke bruges i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af eksempelvis stråtage, skorstene eller plankeværker og kun yderst sjældent i forbindelse med fredede ejendomme, som man har andre muligheder at opnå tilskud til.

»Midlerne er som nævnt små. Men det er indtrykket, at vores medborgere lægger større vægt på æren af at få tilskud end på selve tilskuddets størrelse. Men for eksempel 10% af en håndværkerregning kan da også mærkes økonomisk,« siger formanden.

Sidder man med et projekt, som, man mener, kan være berettiget til støtte fra fonden, kan den søges ved at skrive til Drag-ør Kommunens forvaltning, Plan, Teknik og Erhverv. Ansøgningen skal indeholde redegørelse for bevaringsopgaven samt udgiften derved – og gerne med et tilbud fra en håndværker vedlagt. Og har man spørgsmål omkring bevaringsopgaver og lignende – herunder også mht. byfonden – er man altid velkommen til at tage kontakt til en af personerne i Dragør Bevaringsnævn.

Medlemmerne af bevaringsnævnet kan dog også selv beslutte at yde støtte til bevaringsinitiativer. Punktet »Tilskud fra Byfonden« er nemlig på dagsordenen hver gang nævnet mødes – og det sker cirka fire gange om året.