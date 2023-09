Bevaringsdag afholdt i strålende solskin

Bevaringsdagen varede fra kl. 10–15.30 med omkring 250 besøgende i løbet af dagen, der bød på mange forskellige indslag med Dragør Museum som mødested og omdrejningspunkt.

Martin Hans Borg, formand for Dragør Bevaringsnævn og medlem af Dragør Museumsforenings bestyrelse, bød velkommen, hvorefter Hanne Bacher Bendtsen, formand for Beboerforeningen for Dragør Gamle By, kort ridsede Dragørs og havnens historie op.

Da talerne var ovre, kunne de fremmødte arrangementsdeltagere besøge den nye udstilling på Dragør Museum, der omhandler byens arkitektur og borgere.

Bevaringspris

Efterfølgende, med Martin Hans Borg som guide, blev der afholdt en byvandring.

»For at følge Dragørs byggeskik må vi alle sammen lære mere om, hvad den går ud på. Man køber og bor i levende kulturarv, eller lejer sig måske ind det. Her tilpasses det moderne liv i bevaringsværdige og fredede rammer. Det er det gode liv – og et særligt liv, hvor man værner om den historiske bygningskultur, som man er tiltrukket af at leve i,« lød guidens indledning på turen, hvor der blandt andet var fokus på den lokale bygge-skik i detaljer og helheder dækkende over flere hundrede år.

På turen rundt i byen overrakte Martin Hans Borg Dragør Bevaringsnævns nyindstiftede pris »Årets Bevaringspris« til Hanne og Torben Stærgaard, der bor på Badstuevælen 6. Begrundelsen for modtagelsen lød på en kontinuerlig bygningsvedligeholdelse, der er blevet udført med respekt for bygningskultur og håndværk. Med prisen fulgte ud over et diplom en buket blomster og 5.000 kr. fra Dragør Byfond.

