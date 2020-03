Billedkunstens Dag

Store Magleby Skole havde igen i år valgt at være med til den årlige landsdækkende Billedkunstens Dag, som arrangeres af Danmarks Billedkunstlærere Landsforening. Billedkunstens Dag afholdes hvert år om onsdagen i uge 11. I år var det onsdag den 11. marts (umiddelbart før anmodningen fra myndighederne om at holde skolerne lukket).

Store Magleby Skole var så heldige at have besøg af 28 lærerstuderende, som blandt andet studerer billedkunst på Campus Carlsberg UCC. De skulle undervise elever på 4. og 5. årgang, hvor dagen var med inspiration i samtidskunst og visuel kulturtænkning. Helt konkret; Forbrugskultur, emballage og værdier igennem udtryksformerne gipsafstøbning og logo.

Eleverne skulle arbejde med at omsætte værdier i relation til forbrugskultur, igennem æstetisk og visuel produktion. Eleverne skulle udarbejde genstande, som var af neutral emballage, hvor eleverne med egne værdier skulle udforme logoer på emballagen. Eksempler herpå var: Kærlighed på flaske, læring på dispenser og venskab på dåse.

Der skulle også laves gipsafstøbninger i medbragte beholdere. Her kunne eleverne se, hvordan alt det brugte emballage kunne få nyt liv for

en stund.

De genstande, eleverne producerede, blev brugt som en del af en performance – en dramatisk kunstform, der lagde vægt på den fysiske fremførsel. Eleverne opførte denne performance i skolens gymnastiksal – alle iklædt sort og hvidt tøj, hvortil de havde produceret hvide masker, altsammen for at sætte fokus på det visuelle ved at være neutrale i tøj og ansigt.

»Et helt fantastisk syn, hvor cirka 130 elever var blevet instrueret i, hvordan de skulle bevæge sig hen til et mål, en gruppe ad gangen på cirka ti elever for at sætte deres værdigenstande på et givet sted i salen. Det var en meget smuk og stor oplevelse at se så mange børn på en gang være så stille og dybt koncentreret, bevæge sig af sted i deres instruerede bevægelser og få hele denne performance til at blive til virkelighed,« fortæller Ulla Gade Harder, der er lærer ved Store Magleby Skole – og som med begejstring tilføjer: »Stor tak til alle de modige elever, der tog dagen til sig med stor entusiasme, med nye læreransigter og spændende udfordringer. Tak til de dygtige lærerstuderende og tak til vores egne lærere, som altid er parate til nye tiltag og udfordringer.«