Billetsalg stopper i bussen

Movia lukker midlertidigt for det betjente salg i busserne

På linje med mange andre virksomheder i detailhandlen har Movia besluttet at iværksætte en række yderligere tiltag, som skal minimere risikoen for, at chauffører i busserne bliver udsat for coronavirus og smittet med COVID-19.

Tiltagene indebærer, at det betjente salg i busserne lukkes midlertidigt, og at der indføres en hygiejnelinje – markeret med sort tape i gulvet – bag første sæderække, som kunderne bedes respektere.

Begge tiltag trådte i kraft torsdag den 19. marts. Kunderne vil derfor fra denne dato desværre ikke kunne betale med kontanter i busserne.

Movia henviser til, at passagerer i stedet for bruger rejsekort, DOTs app eller smsbillet via sms 1415.

Kunderne vil blive informeret ved opslag i og på busserne samt spots på sociale medier.

Movia gør samtidig opmærksom på, at det fortsat er kundens ansvar at have gyldig rejsehjemmel.

Passagerne opfordres fortsat til at sprede sig i bussen – samt holde afstand til chaufføren. Der vil blive lagt skilte på de forreste sæder ved chaufføren, hvor det fremgår, at kunderne bedes benytte andre siddepladser.