Lokalhistorisk tema – historien bag:

Blegerstræde

Blegerstræde hed tidligere Skt. Gjertrudsstræde. Den ældste del, længst mod nord, er formodentlig bebygget mellem 1710 og 1720, mens den sydlige ende først er opført omkring 1750.

I den nordlige ende udvider strædet sig, fordi to huse – matrikel nr. 143 og 332 – er blevet nedrevet og udlagt til gadeareal.

Det oprindelige gadeforløb afspejler sig stadigt i brolægningen.

Den lille plads, som er opstået her, har i 1995 fået navnet Dr. Dichs Plads til minde om byens gamle doktor og æresborger, Poul Dich (1895–1990).

Strædet har igennem 1800-tallet og en del af 1900-tallet været præget af flere blegerivirksomheder – i Blegerstræde 5, Blegerstræde 8, Blegerstræde 12 og Blegerstræde 16.

Udhuset til nr. 12 på hjørnet af Bymandsgade er et karakteristisk blegehus eller »bygehus«, hvor lærredet blev behandlet. Huset er højt for at kunne rumme den høje bygetønde, hvor det ublegede lærred blev kogt i lud. Derefter blev det kørt ud i stranden og skyllet, hvorefter de lange stofbaner blev spændt ud til solblegning på engene syd for byen.