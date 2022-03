Bliv besøgsven

Af Birgit Buddegård

»Det er meget givende og hyggeligt at besøge og få besøg,« lyder det fra Jørgen Frederiksen på vegne af besøgstjenesten Besøgsvennerne i Dragør.

Der er borgere, der har svært ved at komme ud blandt andre, men som sammen med en besøgsven kan gå ture, få læst højt og ikke mindst få en god snak over en kop kaffe.

Jørgen Frederiksen fortæller til Dragør Nyt, at der er et stigende behov for besøgsvenner, da familien ofte har travlt på grund af arbejde og andet – og her kan en besøgsven være til gavn og glæde – og det går begge veje, som han indledte med at konstatere.

I øjeblikket er der 18 på venteliste – heraf fem på Omsorgscenteret Enggården, så han håber, flere vil melde sig som besøgsven.

Coronapandemien har også i denne sammenhæng spillet ind med restriktioner og anbefalinger om ikke at mødes, men de er nu bortfaldet, og det er blevet lettere at leve et normalt liv.

Det betyder også, at man igen kan besøge hinanden, og Besøgsvennerne i Dragør håber, mange vil melde sig som besøgsven. Det er hyggeligt at være besøgsven – og alle kan være med, ung som ældre – og det giver så meget igen, lyder det fra Jørgen Frederiksen.

Yderligere info: Jørgen Frederiksen – tlf.: 22 53 49 76 eller e-mail: jaf@ds9.dk. Onsdage mellem kl. 10 og 12 træffes Jørgen Frederiksen i Informationen i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården