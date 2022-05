Blomsterbørn – ung som gammel

»Vi kan følge slægten tilbage til 1694, hvilket svarer til ni generationer. Grunden til, at den ikke kan følges længere tilbage, er på grund af, at kirkebogen gik tabt i en brand,«, forklarer Lisbeth Agth Scott Magle Pedersen.

Claes Pedersen glæder sig til at se både Dronningen og Prinsesse Beatrix af Nederlandene på fredag, hvor han med sin datter ved sin side også vil få mulighed for at hilse på dem begge to.

Der er tilmed mulighed for, at Claes Pedersen møder op iklædt sin families amagerdragt. Dragten har oprindelig tilhørt hans bedstefar Dirch Jansen, der var en af hovedkræfterne bag Amager-museets etablering for hundrede år siden – i 1922. Og ved særudstillingen på Amagermuseet – »Fra Amagers private skatkammer«, som indvies her i forbindelse med fejringen af jubilæet – har Claes Pedersen i øvrigt bidraget med flere udstillingsgenstande.