Blushøjspejderne er i gang igen

Blushøjspejderne har atter sat gang i de fysiske spejderaktiviteter efter en tid med coronanedlukning. Dragør Nyt var på spejdertur med en flok ulveunger

Af Birgit Buddegård

»Glæden er stor ved at være i gang igen,« skriver Christian Laugesen fra Blushøjspejderne i sin invitation til Dragør Nyt om at deltage i en spejderaktivitet ved Fasanstien ved Søvang. Og der er stor glæde at spore blandt de ulveunger, der ankommer til Fasanstien.

Husk en meters afstand, lyder det fra Mads Bille, der holder mandtal, før turen går ned ad Fasanstien til engen med bålplads omgivet af fredfyldt skov.

Samme aften er der aktiviteter to andre steder i Kongelunden – henholdsvis Urter og mad på bål og Insekter og oplevelser i skoven.

Foto: Hans Jacob Sørensen.

Trolden i skoven

Ved Fasanstien lyder programmet på Sav, brænde og »lejrbål«, men først skal ulveungerne se, om de kan finde den store trold i skoven. Og det er de i den grad med på og styrter straks af sted og finder hurtigt trolden, der virkelig er en kæmpe, omgivet af en cirkel af store sten.

»Det er vildt underligt, at der sidder sådan en – der må være brugt megen tid,« funderer en pige, mens flere af hendes spejderkammerater bruger kæmpens arme til at glide ned af. Og da ulveungerne opdager, man kan kravle ind i trolden, vil jublen – og kommentarer til at kravle ind i »bagdelen« – ingen ende tage.

Også den kæmpestore storetå får benovede bemærkninger med på vejen. En pige fortæller, at det er kæmpen, der har lagt stenene, og er lidt imponeret over, at Dragør Nyt er til stede. »Aviser kan være virkelig kedelige, men når der står noget om mig, vil jeg læse den,« siger hun.

Der saves og bygges bål

Tilbage på engen saves der ivrigt – og snittes pindebrænde – så der kan bygges bål.

»Det er dejligt at være spejder,« fortæller en dreng. »Man lærer så meget.«

Selvom det er en varm aften, vil ulveungerne gerne have kakao, og gryden sættes på bålet. Og så sprittes der af, før de skal riste skumfiduser, der efterfølgende lægges mellem to kiks og spises.

Foto: Hans Jacob Sørensen.

Nye spejderledere

»Vi har været rigtig heldige med – og dygtige til – at rekruttere nye spejderledere i det seneste år,« fortæller Christina Laugesen. Og dette arbejde høster man nu frugterne af og kan derfor lave mange tilbud til spejderne.

Spejderlivet er inde i en stor vækst, siger Christina Laugesen – og selvom Blushøjspejderne har plads til mange medlemmer, er der 20 på venteliste.

Yderligere info på hjemmesiden: www.blushøjspejderne.dk