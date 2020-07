Boligmarkedet overrasker positivt

Da coronaen ramte og landet lukkede ned, var prognoserne for boligmarkedet dystre. Men forudsigelserne er gjort til skamme, og i maj var boligsalget på landsplan det højeste i 10 år. Dragør Nyt har taget temperaturen på Dragørs boligmarked og talt med lokalområdets ejendomsmæglere

Af Birgit Buddegård

Da coronavirusen kom til Danmark, og landet lukkede ned i marts måned, var prognoserne for boligmarkedet meget dystre.

Handelstallene for januar og februar havde været flotte, men handlerne gik i stå i marts og tildels april måned.

Men de mørke forudsigelser er gjort til skamme, for i maj kom der gang i hushandlerne igen – faktisk var boligsalget i maj måned det højeste i 10 år.

Ikke mindst salget af sommerhuse trak det samlede boligsalg op på et højt niveau, men også salget af villaer og rækkehuse blev rekordhøjt.

Og det bekræftes af Dragørs ejendomsmæglere, der alle siger, det går forrygende, men som også er enige om, at de mangler »varer på hylderne«. Der er nemlig også et historisk lavt udbud af ejendomme til salg – også i Dragør i øjeblikket.

Bedste niveau siden finanskrisen

Kommunikationschef i Dansk Ejendomsmæglerforening, Thomas Le Dous, siger til Dragør Nyt, at foreningen så dystert på boligmarkedet og branchens vilkår i marts måned.

Ejendomsmæglerne har ikke fået særskilt hjælp, og mange har ikke kunne anvende hjælpepakkerne, men nu er udviklingen vendt.

»Markedet er på det bedste niveau siden finanskrisen – og det samlede salg på landsplan er bedre end sidste år, der i øvrigt var et godt år,« lyder det fra Thomas Le Dous.

Der er mange, der ønsker at købe hus – kommunikationschefen giver udtryk for, at en del nok har siddet i en lejlighed under coronakrisen og længtes efter at kunne komme udenfor – andre har opdaget, at der var for lidt plads i det eksisterende hus, når hele familien var samlet hele tiden.

Men også han konstaterer, at der er mangel på ejendomme, selvom flere nu igen sætter til salg. Og det er hans opfattelse, at en del, der ønsker at sælge, har brugt coronanedlukningen til at tænke over det og brugt tiden på at klargøre huset til et salg.

Thomas Le Dous fortæller, at renten er lav, og der er rigtig mange, der har råd til at købe nu.

Sælgers marked

Fra Niklas Alm hos EDC Living lyder det, at de har haft forrygende travlt i juni måned med 22 registrerede salg, hvilket er omkring et om dagen. Og ofte er der to til tre købere til ejendommene, så de har solgt godt ud af beholdningen og har købere i kø.

Dragør har stor tiltrækningskraft – lokalsamfundet, den gamle by, stemningen og havnen tiltrækker mange fra blandt andet Vesterbro, Frederiksberg og Østerbro, fortæller Niklas Alm.

Så hos EDC Living har man taget alle timer i brug i juni, og også juli er kommet godt fra start, siger Niklas Alm, der finder det glædeligt og erklærer, at som det ser ud nu, ser han lyst på fremtiden.

Og han ville bestemt ikke tøve med at sætte til salg nu, hvis han selv skulle sælge, slutter han.

Fra Annette Bøgvald fra EDC Bøgvald lyder det også, at der ikke grund til at holde sig tilbage med at sætte til salg.

Lige da landet lukkede ned, var der hverken købere eller sælgere, og det var en »spooky« fornemmelse, erkender Annette Bøgvald.

Bankerne var også forsigtige med at godkende lån, og pludselig steg renten, men det er fortid.

Til gengæld mangler de lige nu villaer til salg – køberne er nemlig dukket op igen – ofte mere end en køber til hver ejendom. De, der ikke fik købt under nedlukningen, kommer tilbage nu, siger Annette Bøgvald.

Hun tilføjer, at der i Dragør er det færreste antal ejendomme til salg nogensinde, og hun erkender, at hun ikke kan regne ud, hvorfor der ikke er flere, der sælger – for priserne er superfine, siger hun, der kalder det sælgers marked.

Mange fremvisninger

Også fra Tony Robinson – Base1 – lyder positive toner. Han siger, de har haft ret stor fremgang de sidste tre uger.

Nogle købere har forsøgt at presse prisen på grund af coronakrisen, men Tony Robinson synes, der er landet nogle fornuftige handler.

Det er ikke gået så galt, som han havde frygtet.

Jean-Pierre Mwepele fra Nybolig siger selv, at han svarer konservativt, når han siger, det er gået pænt.

Der har været mange fremvisninger – i marts og april mærkede man coronaen i Dragør, men fra maj er det gået godt igen.

Mange vil gerne bo i Dragør – og udbuddet er ikke så stort.

Han har fremvist til købere fra både Fyn og Esbjerg – og så de typiske købere fra blandt andet Østerbro, der gerne vil skifte lejligheden ud med et hus, siger Jean-Pierre Mwepele.

Nærområdet

Dragør Nyt har også kigget lidt ud over kommunegrænsen, og her er tendensen den samme.

Uffe Jochumsen fra Home Kongelundsvej, der også arbejder i Dragør, siger, at vi skal helt tilbage til de glade 00’ere for at se så positivt et marked.

Men også Home mangler boliger til salg.

»Det er en ond cirkel, hvor mange, der vil sælge, også vil købe noget andet – og da der mangler boliger at købe, tør de ikke sælge,« siger Uffe Jochumsen.

Andre tror, der er krise, men når han fortæller om, hvor mange fremvisninger, de har, kommer sælgerne.

Homekæden har haft 53% flere salg på landsplan mod juni 2019. Sommerhusmarkedet bærer en del af det, men villasalget er også gået frem med 33%.

Der er i forhold til sidste år 20% færre boliger til salg, men 2 ½ gange så mange fremvisninger, og fortsætter det lave udbud, vil der komme prisstigninger, siger Uffe Jochumsen.

Hos Danbolig Kastrup Tårnby fortæller Joakim Nordstrøm, at det er gået overraskende godt for både lejligheds- og hussalg.

Lige da statsministeren lukkede landet ned, fik vi en mavepuster, men efter syv til ti dage vågnede markedet op igen, fortæller han.

De har haft så travlt, at de har måtte indkalde ekstra personale til Danboligs fire forretninger på Amager, så de er meget glade.

Udbuddet har været faldende, men også her begynder det at gå i den rigtige retning, så der kommer flere boliger til salg, lyder det fra Joakim Nordstrøm.

Fremtiden ser lys ud

Man skal aldrig spå om fremtiden, siger Jean-Pierre Mwepele fra Nybolig, men han er dog ret sikker på, at de gode takter vil fortsætte.

En del, der har været på udkig efter sommerhus uden at finde det, kigger nu på helårshuse i stedet for, konstaterer han.

Joakim Nordstrøm fra Danbolig Kastrup Tårnby ønsker heller ikke at spå, men konstaterer dog, at der er ikke noget der tyder på, at markedet er særligt nervøst.

Også Thomas Le Dous fra Dansk Ejendomsmæglerforening ser positivt på fremtiden for boligmarkedet og ejendomsmæglerbranchen.

Der kan naturligvis ske en opbremsning, hvis der kommer en anden bølge af coronavirus, og alle bliver sendt hjem igen, erkender han.

Boligsiden, der tager pulsen på boligmarkedet landet over, ser også positivt på fremtiden.

De har i deres seneste opdagtering fra boligmarkedet rettet fokus på salget, som for villaernes vedkommende nåede et nyt højdepunkt i uge 27.

Her begyndte skolernes sommerferie, men en del har i stedet for at holde ferie brugt tiden på at underskrive købsaftaler, lyder det i Boligsidens opdatering.

Nye tal viser nemlig, at salget i uge 27 krøb lige over uge 26, der også var rekord for året. Dermed placerer sidste uges salg af villaer sig knap 35% over gennemsnitsniveauet for samme uge i de tidligere fem år.

»Villasalget holder bestemt ikke sommerferie, men holder sig på niveau med det flotte resultat fra uge 26 og i øvrigt også et højt niveau i ugerne før uge 26. Der er med andre ord godt gang i handlen med villaer, og de største stigninger i salget, ser vi i de kommuner, der ligger udenfor de store byer,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.